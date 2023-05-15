"إمبابة أجمل من باريس".. أحمد الفيشاوى ومسلم يطرحان أغنية فيلم "رهبة".. فيديو

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "رهبة" أغنية "إمبابة أجمل من باريس"، ويتغنى بها الفنان أحمد الفيشاوى والمطرب مسلم، والأغنية ضمن أحداث الفيلم ، المقرر طرحه بالسينمات يوم 24 مايو.

وشهد تصوير الأغنية تنفيذ العديد من المشاهد الخطرة، حيث صور الفيشاوى ومسلم من فوق إرتفاع 50 كتر وهما معلقان فى الهواء بـ" وير"، وهو ما ستكشفه أحداث الكليب.

وكانت الجهة المنتجة للفيلم، قد طرحت البرومو الرسمى للعمل، وهو من بطولة أحمد الفيشاوى وثراء جبيل ومحمد لطفى ونسرين أمين.

وظهر فى البرومو معظم أبطال الفيلم، كما تضمن العديد من مشاهد الأكشن الممزوجة بالكوميديا، حيث تدور أحداث الفيلم من خلال مجرم يخشاه الجميع حتى يتعرض لموقف يقلب حياته رأسا على عقب، ليصبح خائفا من الجميع.

ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سما إبراهيم والفنان السعودى محمد القس ومحمود البزاوى ومصطفى غريب وعبد الرحمن ظاظا وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام، وإشراف عام يوسف أيمن، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رضا عبد الرازق.

https://m.youtube.com/watch?v=lpOeVr_npDo&feature=youtu.be

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