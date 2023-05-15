منتخب الشاطئية يواجه عمان في الجولة الثانية بكأس العرب اليوم

يخوض منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي مباراته أمام نظيره عمان بالجولة الثانية من دور المجموعات في تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين، من بطولة كأس العرب التى تقام في السعودية.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على منتخب قيرغيرستان بننتيجة 6-2 في الجولة الأولى من البطولة.

وتضم البعثة برئاسة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك، واسلام شاكر مدير المهمات.

واختار المدير الفني مصطفى لطفي قائمة اللاعبين تضم كلآ من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه.

ويختتم منتخب مصر مباراته في المجموعة الثانية للبطولة بمواجهة منتخب فلسطين.