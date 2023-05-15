“من فضلك أطفئ السيجارة”.. ندوة توعوية بمركز شباب ديرب الخضر بالدقهلية

نظم مركز شباب ديرب الخضر التابع لإدارة شباب بني عبيد فى محافظة الدقهلية ندوة توعوية عن مخاطر التدخين والإدمان تحت عنوان “من فضلك أطفئ السيجارة” اليوم الاثنين، بمشاركة الطلائع و الشباب أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب ديرب الخضر.

حاضر الندوة الدكتور أحمد محمد علي مساعد رئيس قسم الثقافه الصحية بالإدارات، وأكد أن للتدخين تأثير خطير على صحة الرئة بدءًا من السرطان وحتى أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، ويُعد التدخين السبب الرئيسي لسرطان الرئة وهو المسؤول عن أكثر من ثلثي وفيات سرطان الرئة على مستوى العالم.

وأضاف أن التعرّض للتدخين غير المباشر في المنزل أو في مكان العمل يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، بالإضافة إلى ذلك يرتفع خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن خاصة بين من يبدؤون التدخين في سن مبكرة، حيث يؤدي التدخين إلى إبطاء نمو الرئة بدرجة كبيرة، وإلى تفاقم الربو الذي يحد من النشاط ويسبب الإعاقة.

وأعرب محمد زكي مدير إدارة شباب بني عبيد، عن سعادته البالغة للانخراط مراكز الشباب الخاضعة لإدارة شباب بني عبيد فى حل المشاكل الاجتماعية التي تواجه المجتمع حيث أن مراكز الشباب فرضت نفسها بدورها المحوري للمساهمة في علاج المشاكل عن طريق مثل هذه اللقاءات الثقافية والتوعوية للطلائع والشباب.

يأتي تنفيذ هذه الندوة التوعوية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة ، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و محمد زكي مدير إدارة شباب بني عبيد.

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