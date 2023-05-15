وزير النقل يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون في مجالات مختلفة

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المهندس جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات القطري لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة وجاء ذلك على هامش مشاركة الوزيرين في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي

في بداية اللقاء أكد وزير النقل على أهمية التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة في قطاع النقل البحري وهو ما أكده وزير النقل القطري مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة القطرية بتطوير الموانئ البحرية مثل ميناء حمد وفقا لاحدث النظم العالمية مع انشاء شركة لادارة وتشغيل الموانئ .

و تطرقت المباحثات إلى آخر المستجدات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة النقل المصرية و شركة مها (MAHA) كابيتال الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار والخاصة بوضع الإطار العام لشكل التعاون المشترك والبدء في عمل دراسات الجدوى اللازمة في مشروعات مشتركة في الموانئ.

كما تناولت المباحثات دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال الموانئ والمحطات المتخصصة ولاسيما كيفية مشاركة الجانب القطري في تطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل.

وأكد وزير النقل خلال اللقاء أن قطاع النقل في مصر يشهد طفرة كبيرة وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في هذا المجال مثل إنشاء محطات بحرية جديدة للبضائع العامة وإنشاء مراكز لوجستية وموانئ جافة وربطها بخطوط سكك حديدية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية

وفي ختام الاجتماع تم مناقشة طلب إحدى الشركات القطرية التي تعمل في مجال النقل الحضري إدارة وتشغيل مشروع الأتوبيس الترددي BRT والذي سيتم تسييره على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والذي يعد أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة الجاري تنفيذها في مصر.