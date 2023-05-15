منتخب مصر يحقق الميدالية الفضية في بطولة العالم لكرة الماء الشاطئية

توج منتخب مصر لكرة الماء بالميدالية الفضية حاصلا على المركز الثاني في بطولة العالم لألعاب الماء الشاطئية المقامة حاليا في “سوما باى” بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 8 حتى 15 مايو الجاري.

وخسر منتخب مصر لكرة الماء المباراة النهائية أمام منتخب مونتينجرو بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بنتيجة 14 -14 ليحصد الميدالية الفضية.

وتأهل منتخب مصر لكرة الماء لنهائي بطولة العالم لألعاب الماء الشاطئية بعد الفوز على منتخب جورجيا بنتيجة 10-8 في انجاز تاريخي لأول مره لمنتخب مصر.

وكان المنتخب تأهل لنصف النهائي بعد الفوز الكبير على منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 19-9 في مباراة دور الثمانية وفي دور الـ16 حقق فراعة كرة الماء الفوز على نظيره منتخب صربيا بنتيحة 14 – 13، بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة العالم لمرة الماء وسبقها الفوز على منتخب رومانيا في اول مباريات البطولة.

إنجاز تاريخي.. منتخب السباحة التوقيعية يحقق فضية بطولة العالم

حقق منتخب مصر للسباحة التوقيعية المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات الفرق في إنجاز تاريخي للسباحة المصرية يحدث لأول مرة في التاريخ وذلك خلال بطولة كأس العالم للسباحة التوقيعية المقامة حاليا في “سوما باى” بالغردقة.

وكان المنتخب الوطني للسباحة حقق إنجازًا تاريخيًا في بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة المقامة في الغردقة بعد تحقيق الميدالية البرونزية للفرق حيث فازت فرنسا بالميدالية الفضية وفازت ألمانيا بالميدالية الذهبية.

وحصل منتخب الناشئين والناشئات على الميدالية البرونزية للفرق في بطولة العالم بالغردقة لأول مرة منذ ثلاثين عام كما يتصدرن الترتيب العالمي ناشئات بعد حصولهم على مراكز متقدمة في بطولة العالم للمياه المفتوحة للكبار.

وفازت السباحة لميس السكري بالمركز الثاني على الناشئات والسادس عشر للعمومي، والسباحة نادين كريم بالمركز الثالث على الناشئات والسابع عشر للعمومي كما جاءت السباحة نبيلة حسن في المركز الرابع على الناشئات والمركز الحادي والعشرين للعمومي.

وبذلك تكون مصر تقدمت خمس مراكز دفعة واحدة بعد بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة للناشئين والتي أقيمت في سيشيل 2022.

حضور مميز في حفل افتتاح مهرجان الألعاب المائية بالغردقة

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،الخميس الماضي، مهرجان الألعاب المائية بسوما باى بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والذى يقام خلال الفترة من 8 حتى 15 مايو الجارى.

وحضر حفل افتتاح مهرجان ألعاب الماء الشاطئية في الغردقة كلا من الكابتن طيار حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، والمهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة ونائب رئيس الاتحاد الدولي اللعبة ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة.

تضمن مهرجان الألعاب المائية بطولة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة، وتصفيات كرة الماء الشاطئية، وكأس العالم للسباحة الفنية.

وتستضيف مصر ٣ بطولات عالمية في الرياضات المائية والتي في سوما باي بالغردقة خلال الفترة من ٨ وحتي ١٥ مايو ٢٠٢٣ والبطولات العالمية الثلاث وهى بطولة العالم للمياه المفتوحة 10 كم والثانية بطولة العالم لكرة الماء الشاطئية للرجال والسيدات والتي تقوم لأول مرة على مستوى العالم كون اللعبة حديثة العهد والبطولة الثالثة هى بطولة العالم للسباحة التوقيعية ويشارك نحو ٦٠٠ متسابق من جميع أنحاء العالم خلال فعاليات البطولة.