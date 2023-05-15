ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة والبضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 11 سفينة أخرى، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال MARAN GAS EFESSOS والتى ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 44 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.



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بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 53470 طن، شملت 18844 طن يوريا، 4872 طن رمل، 7300 طن أسمنت معبأ، و22454 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35034 طن شملت 111 طن فول، 10800 طن خردة، 382 طن صويا معبأ، 1260 طن كسب صويا، 1147 طن زيت طعام، 1045 طن حديد، 5000 طن ذرة، 7667 طن قمح، 6700 طن بضائع متنوعة، 1900 راس ماشية عجول تسمين بإجمالي وزن 922 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1011 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 1243 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2319 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 171524 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 105698 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5214 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5666 شاحنة.