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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس الفلسطينى يطالب بتعليق عضوية إسرائيل فى الأمم المتحدة

الرئيس الفلسطينى
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
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طالب الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم الإثنين، بتعليق عضوية إسرائيل فى الأمم المتحدة، محملا بريطانيا والولايات المتحدة مسؤولية مباشرة على زرع الكيان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية.

 

وأضاف الرئيس الفلسطينى، خلال كلمته فى احتفالية الأمم المتحدة لإحياء ذكرى النكبة، أن بريطانيا أعطتهم فلسطين، فلماذا لم تعطيهم أرضا بريطانية؟".

 

وتابع: حكم القانون الدولي هو وعد من لا يملك لمن لا يستحق، مردفا: زعموا أن الفلسطينيين تركوا بلادهم طواعية وحقيقة الأمر أنهم هبوا للدفاع عن أرضهم بأبسط ما لديهم.

 

وأكمل: كيف تكون حروب إسرائيل دفاعية وهي شرّدت نصف سكان فلسطين من أرضهم عام 1948؟.

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