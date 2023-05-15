محافظ الإسكندرية يترأس الاجتماع الثاني للجنة التغيرات المناخية

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، الاجتماع الثاني للجنة التغيرات المناخية حيث تم مناقشة التغيرات المناخية التي تتعرض لها المحافظة، وكيفية التعامل معها.

وأكد “الشريف” أن المحافظة بما لديها من مميزات أصبحت من بين المدن الأكثر تعرضًا وتأثرًا بالتغيرات المناخية، لذلك تجتمع لجنة التغيرات المناخية لتكون بمثابة منظومة الأنذار المبكر لحماية الإسكندرية من أي تأثير، ولكي تقوم بتحديد ودراسة الاحتياجات والمطالب لتطوير منظومة الإنذار المبكر من خلال التنبؤ بنوبات الطقس وتغير المناخ، ورصد ظاهرة التغير المناخي وإرتفاع منسوب البحر من خلال القياسات المتاحة للعناصر الجوية، والتغير في هذا المنسوب ودراسة وجود الأجهزة التي يمكن تثبيتها في الأماكن الأكثر عرضة للتغيرات الجوية.

وقال: إن اللجنة تعمل علي إعداد الدراسات التفصيلية للأضرار التي قد تنشأ عن نوبات الطقس والتي تؤثر علي المواطن السكندري، كما تعمل علي إعداد برامج لتوعية المواطنين، وإعداد التوصيات الواجب إتخاذها لتقليل، ومنع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كما تعمل علي إعداد خطة قصيرة المدي وأخري طويلة المدي للتعامل مع الظاهرة، وبناء القدرات في مجال مكافحة تأثير التغير المناخي وارتفاع منسوب البحر.

وطالب المحافظ أعضاء اللجنة بالاستفادة من الدراسات والتجارب الدولية التي يمكن أن تتفق مع أهداف اللجنة.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أنفقت وتُنفق المليارات لحماية الإسكندرية لمعالجة الأخطار نتيجة العشوائيات التي حدثت في المدينة منذ عشرات السنين.

وقال اللواء محمد الشريف: لا يجب أن تعمل كل جهة في معزل عن الأخرى ولابد من التنسيق والتعاون والتكامل لنخرج بنتائج وتوصيات تساعد الجميع علي التكيف مع تغير المناخ، مشيرًا إلي أن الدولة لديها جامعات ومعاهد متخصصة قادرة علي إعداد دراسات علي مستوى عالمي.

وأشار المحافظ إلي دور المجتمع المدني، والمؤسسات، وبيوت الخبرة، لأن الجميع له دور في التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد الجميع، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بأعمال حماية الشواطىء طبقًا لنماذج رياضية وقياسات ودراسات علمية محلية ودولية على أعلى مستوى.

وناقشت اللجنة عروض تقديمية وتقارير عن التغير المناخي وتداعياتة علي سواحل الاسكندرية منها عرض تقديمي للدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والدكتور محمد نبيل الجبرتي عن درء مخاطر تسونامي، وتقرير عن التغيرات المناخية وتداعياتها على سواحل الإسكندرية للدكتور محمد أحمد سعيد، والدكتور فهمي محمد عيد، والدكتورة عبير السحرتي والدكتورة نادية بدر، والدكتور محمد شلتوت، وعرض آخر للدكتورة نجلاء الزناتي.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة وهم: ممثلي الجهات الأمنية والشرطة، وممثل عن الحماية المدنية بوزارة الداخلية، والدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور عادل خليل هيئة الثروة السمكية، والمهندسة عزة عبد الحميد مدير عام الإدارة العامة لحماية الشواطئ، والدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات الإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، والدكتور وليد عبد العظيم كلية الهندسة جامعة الاسكندرية، والدكتورة نادية بدر أستاذ بكلية العلوم، والدكتورة مني جمال الدين عميد كلية الهندسة بالجامعة اليابانية وممثلا عن المجتمع المدني، والدكتورة عبير السحرتي أستاذ علوم البحار الكيميائية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتور محمد احمد محمد سعيد أستاذ متفرغ علوم البحار الطبيعية بقسم علوم البحار كلية العلوم جامعة الإسكندرية، والدكتور فهمي محمد عيد أستاذ متفرغ علوم البحار الطبيعية بقسم علوم البحار كلية العلوم جامعة الإسكندرية، والدكتور محب مينا إسكندر أستاذ هندسة الشواطئ ورئيس فسم الهيدروديناميكا بمعهد بحوث الشواطئ، والدكتور محمد السيد شلتوت أستاذ البحار الطبيعية بقسم علوم البحار كلية العلوم جامعة الإسكندرية، والدكتور جميل جمال عبد المعطي عبد الهادي مدرس الأرصاد الجوية كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، والدكتور إبراهيم الشيبيبي خبير التنمية المستدامة، والدكتور أيمن الجمل معهد بحوث الشواطئ، والدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزعقية، والدكتورة نجلاء الزناتي هيئة الاستشعار عن بعد، والدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والعلاقات الخارجية بالمحافظة، والمهندسة نيفين حسن الليثي ممثلا عن محافظة الإسكندرية ومقرر اللجنة.