الأردن تدين اقتحام وتخريب مبنى سفارتها في السودان

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم الإثنين، عن تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، للاقتحام والتخريب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولأشكال العنف والتخريب كافة، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها.

وأكدت الوزارة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وتسبب النزاع بين الطرفين في السودان إلى وقوع أكثر من 750 قتيلا وإصابة 5 آلاف آخرين، إضافة الى 900 ألف نازح ولاجئ على الأقل.