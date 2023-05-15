الحوار الوطني.. استعدادات مكثفة لانطلاق الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي والمجتمعي

عقد الدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي، والدكتور عبد الفتاح الجبالي مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماعًا لوضع اللمسات النهائية لبدء الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السيد سليمان مقرر لجنة التخضم وغلاء الأسعار، ورائد سلامة مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار، طلعت خليل مقرر لجنة الدَّين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، الدكتورة هبة واصل مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص (محلي وأجنبي)، باسم لطفي مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص (محلي وأجنبي)، الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولوليات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، محمود سامي مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، الدكتور بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة، أحمد بهاء الدين شلبي مقرر مساعد لجنة الصناعة، هشام صلاح الحصري مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي، المهندس إسماعيل علي الشرقاوي مقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي، الدكتور عبد الهادي القصبي مقرر لجنة العدالة الاجتماعية، الدكتورة ثريا عبد الجواد مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية، الدكتورة نورا علي عبد السميع مقرر لجنة السياحة، الدكتورة أماني الترجمان مقرر مساعد لجنة السياحة، وبمشاركة أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني.

ومن جانبه عقد المهندس خالد عبد العزيز مقرر عام المحور المجتمعي، والدكتورة هانية شلقامي مقرر عام مساعد المحور المجتمعي، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماعًا للاستعدادات النهائية لانطلاق الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي الخميس القادم 18 مايو 2023.

وذلك بحضور الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم، الدكتور أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، الدكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية، نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية، الدكتور أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية، الدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، الدكتورة ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، الدكتور أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب، والأستاذ زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب، وبمشاركة أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني.