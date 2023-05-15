ضمن مشروعات التخرج الفنية.. طلاب نوعية بنها يهدون جدارية لجامعة بنها 

أهدى طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة بنها، الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة عمل فني عبارة عن "جدارية وساعة حائط" ضمن أعمالهم الفنية في مشروعات التخرج بإشراف الدكتورة داليا إبراهيم عفيفي والدكتورة آية محسن مشهور تقديراً من الطلاب.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد عميد الكلية، والدكتور معروف أحمد معروف رئيس قسم التربية الفنية، والدكتورة آية محسن مشهور مدرس التصميم الزخرفي بالكلية وعدد من طلاب الفرقة الرابعة.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن إدارة الجامعة حريصة على تحفيز الطلاب على الارتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية، والوصول بها إلى مستويات الابتكار وتطبيقها وتوظيفها في المبادرات وخطط الدولة المستقبلية، وكذلك نشر أفكار المشروعات الطلابية المتميزة بين المجتمع الأكاديمي بالجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بالأعمال الفنية للطلاب، مؤكدًا على أن الفنون بكافة أشكالها هي دليل تقدم الشعوب ورصد لحضارتها.