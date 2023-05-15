دوري سوبر السلة.. الأهلي والاتحاد السكندري قمة مثيرة في صراع التتويج باللقب

تترقب جماهير كرة السلة المصرية المواجهة المثيرة بين الأهلي والاتحاد السكندري مساء اليوم الأثنين علي الصالة الدولية للشباب والرياضة “زويل” بمدينة 6 أكتوبر في المباراة الرابعة من مرحلة “البلاي أوف 5” بنهائي دوري سوبر السلة.



وحسم فريق سلة الأهلي بقيادة مدربه الإسباني أوجستي بوش مواجهتين بينما فاز زعيم الثغر بقيادة مدربه الألماني هنرك رودل في مواجهة واحدة وهو ما يزيد من الإثارة خاصة أن فوز الشياطين الحمر في مواجهة يمنحه اللقب، بينما يخطط الاتحاد السكندري للانتصار لمعادلة الكفة واللجواء إلى مباراة خامسة وفاصلة تقام يوم 17 مايو الجاري.

نتيجة مواجهات الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي سوبر السلة

ونجح فريق الأهلي لكرة السلة في الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الأولى يوم 10 مايو بنتيجة 69 - 62 وفي المباراة الثالثة يوم 13 من نفس الشهر بنتيجة 67-58، بينما انتصر زعيم الثغر في المباراة الثانية يوم 11 مايو بنتيجة 80 -62.

طاقم تحكيم مونديالي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة أحمد الفلكي عن طاقم التحكيم الأجنبي، المقرر له المشاركة في إدارة مباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة رجال والتي تقام بين الاتحاد السكندري والأهلي.

وتقرر الاستعانة بطاقم تحكيمي من المقرر مشاركته في مباريات كأس العالم للرجال 2023، وهم أنايا فريلي من بنما، أوسكار لوسيس من لاتفيا، جوني باتيستا من بورتوريكو.



الاتحاد السكندري يبحث عن اللقب الغائب ومعادلة رقم الزمالك

ويسعى فريق الاتحاد السكندري بقيادة المدرب الألماني هنريك رودل، إلى استعادة لقب دوري السوبر لكرة السلة، الذي توج به الفريق 13 مرة من قبل كان أخرها موسم 2019 - 2020، وخسره آخر أمام الزمالك موسم 2020 -2021 وضد الأهلي الموسم الماضي.

كما يخطط زعيم الثغر للتتويج باللقب الـ14 في تاريخه ومعادلة رقم نادي الزمالك الأكثر تتويجا بلقب الدوري المصري لكرة السلة برصيد 14 مرة.

الأهلي يتطلع للقب السابع في تاريخه

يبحث فريق سلة الأهلي عن التتويج بلقب دوري سوبر السلة للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه مستغلا الصحوة الكبيرة للفريق في المواسم الأخيرة والسيطرة على جميع البطولات محليا وعربيا وقاريا.

وحقق الأهلي لقب دوري السلة 6 مرات من قبل أعوام 1989 - 2000 - 2001 - 2012 - 2016 - 2022.

طريق الأهلي والاتحاد إلى نهائي دوري سوبر السلة

وتصدر الاتحاد السكندري ترتيب جدول البطولة في ثمن النهائي “الترتيبي”، متفوقا على الأهلي بفارق الأهداف، عقب فوز الفريق السكندري في جميع مبارياته عدا مباراة واحدة خسرها أمام الأحمر.

وفي ربع النهائي، نجح زعيم الثغر في الإطاحة بجاره فريق سبورتينج، بعد الفوز عليه في 3 مواجهات متتالية، ثم أقصى سموحة من نصف النهائي.

ويعول الاتحاد السكندري على صفقاته القوية، على غرار أنس أسامة ويوسف شحاتة، وتغيير المحترف الأمريكي كيندال ديكيس عقب إصابته، والتعاقد مع مواطنه دومينيك.

في المقابل جاء فريق سلة الأهلي في الترتيب الثاني خلف الاتحاد السكندري بالدور الترتيبي “ثمن النهائي”، وفي الدور ربع النهائي حقق الفوز على الاتصارات بثلاث مواجهات نظيفة، وفي نصف النهائي تخطي عقبة غريمه التقليدي نادي الزمالك بالفوز في 3 مواجهات نظيفة ايضا.

ويعول فريق سلة الأهلي علي عدد من النجوم أبرزهم إيهاب أمين، ومؤمن طارق خيري وعمرو زهران وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد إسماعيل.