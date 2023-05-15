ننشر تفاصيل لقاء محافظ دمياط مع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، بمكتبها وفد لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة والتى جاءت ضمن جولة ميدانية شملت محافظات دمياط، الغربية، والدقهلية.

وفى مستهل اللقاء الذى حضره النائب حسن عبدالوهاب عضو مجلس النواب، رحبت المحافظ باللجنة على أرض المحافظة، مؤكدة على أهمية الدور الذى تقوم به قوى عاملة النواب لوضع حلول مناسبة لكافة التحديات التى تواجهها العمالة بالمحافظات.

ناقشت المحافظ واللجنة عدد من الملفات والتى جاء أهمها قطاع الغزل والنسيج وخطة تطوير المصنع القائم بالمحافظة، وكذلك آليات دعم العمالة الغير منتظمة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأيضًا سُبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم الصناعة الوطنية، حيث طرحت المحافظ عدد من القضايا المتعلقة بهذا الملف بمحافظة دمياط والتى تمثلت فى دعم العاملين بقطاع صناعة الأثاث وكذلك الصيادين باعتبارهم من العمالة الغير منتظمة، كما استعرضت كافة التحديات التى تواجهها تلك الفئات والجهود المبذولة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة، معربة عن تطلعها الى تحقيق المزيد فى هذا الخصوص.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص المحافظة على مد جسور التواصل والتعاون مع البرلمان بغرفتيه وذلك لدعم الجهود المبذولة بكافة الملفات، وخدمة أبناء المحافظة وتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠.