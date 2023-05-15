برلماني: انطلاق جلسات الحوار الوطني بشكل رسمي أكبر رد على المشككين

ثمن النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، انطلاق جلسات الحوار الوطني بشكل رسمي، مضيفًا أنها أكبر رد على المشككين في جدوى الحوار الوطني وجلساته.

وأشار "الكحيلي" في بيان له اليوم، أن النقاشات التي تمت وتبادل الآراء والأفكار، تنتج عددًا كبيرا من الحلول لكل القضايا في العديد من الملفات، خصوصا أن جميع المتحاورين هدفهم واحد بوجهات نظر مختلفة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن جميع اقتراحات القوى السياسية فى الحوار الوطنى قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، كما أن الحوار لا يتضمن خطوطا حمراء، ما يؤكد على قدرة القوى السياسية على إدارة اختلافاتها لما يحقق مصلحة الوطن.

وأكد النائب، أن جميع القوى السياسية والأحزاب تتناقش في مشهد حضاري، ما أخرج الجلسات الأولى بمشد مبشر، تطرقت فيه النقاشات إلى عدد كبير من القضايا أهمها النظام الانتخابي.