أوكرانيا تنفذ هجومًا ناجحًا ضد القوات الروسية في باخموت

نجحت القوات الأوكرانية في تنفيذ هجوم ناجح ضد القوات الروسية في مدينة باخموت الاستراتيجية، حيث تجري المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية في محاولة من الطرفين للسيطرة على المدينة التي تعتبر من أكثر المدن أهمية في أوكرانيا.

وأعلن الجيش الأوكراني، في بيان له اليوم الاثنين، عن نجاح هجومه في محيط مدينة باخموت لإيقاف تقدم القوات الروسية هناك، حيث تشهد المدينة أعنف معركة عسكرية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير من العام الماضي.

وقال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، أن القوات الروسية لا تزال تسيطر على ما يقرب من 95 % من المدينة، فيما تسعى القوات الأوكرانية إلى استعادة سيطرتها على المدينة بشكل كامل، مضيفًا أن القوات الأوكرانية حققت تقدمًا كبيرًا في باخموت بعد هجوم ناجح.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية حاليًا تعمل على استعادة بقية المناطق في المدينة خلال خوضها معارك طاحنة مع القوات الروسية، مؤكدًا أن قواته تحارب بموارد قليلة مقارنة بما تتمتع به القوات الروسية.