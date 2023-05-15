نتائج منافسات ميزان + 86 كجم سيدات ببطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية

انتهت اليوم منافسات ميزان + ٨٦ كجم سيدات ببطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية

وقد جاءت المراكز الأولى كالتالي:-

ميزان + ٨٦ كجم سيدات

- ناديه محمد فكرى لاعبه نادي المصريه للاتصالات المركز الأول.

- اماني ابراهيم الدسوقي لاعبه نادي اتحاد الشرطه الرياضي المركز الثاني.

- امل جمال لاعبه نادي كفر سعد المركز الثالث.

ميزان + ٨٦ كجم رائدات

- ناديه محمد فكرى لاعبه نادي المصريه للاتصالات المركز الأول.

- اماني ابراهيم الدسوقي لاعبه نادي اتحاد الشرطة



ويشارك في البطولة 25 هيئة رياضية ممثلة في 270 لاعبا ولاعبة، منهم 200 لاعب، و70 لاعبة.