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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نتائج منافسات ميزان + 86 كجم سيدات ببطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية

بطولة الجمهورية
بطولة الجمهورية
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انتهت  اليوم منافسات ميزان + ٨٦ كجم سيدات ببطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية

وقد جاءت المراكز الأولى  كالتالي:-

ميزان + ٨٦ كجم سيدات

- ناديه محمد فكرى لاعبه نادي المصريه للاتصالات المركز الأول.
- اماني ابراهيم الدسوقي لاعبه نادي اتحاد الشرطه الرياضي المركز الثاني.
- امل جمال لاعبه نادي كفر سعد المركز الثالث.

ميزان + ٨٦ كجم رائدات

- ناديه محمد فكرى لاعبه نادي المصريه للاتصالات المركز الأول.
- اماني ابراهيم الدسوقي لاعبه نادي اتحاد الشرطة


ويشارك في البطولة 25 هيئة رياضية ممثلة في 270 لاعبا ولاعبة، منهم 200 لاعب، و70 لاعبة.

الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية منافسات ميزان ٨٦ كجم المراكز الأولى كالتالي احمد محمدي