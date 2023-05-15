نتائج منافسات ميزان + 86 كجم سيدات ببطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية

انتهت اليوم منافسات ميزان + ٨٦ كجم سيدات ببطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية
وقد جاءت المراكز الأولى كالتالي:-
ميزان + ٨٦ كجم سيدات
- ناديه محمد فكرى لاعبه نادي المصريه للاتصالات المركز الأول.
- اماني ابراهيم الدسوقي لاعبه نادي اتحاد الشرطه الرياضي المركز الثاني.
- امل جمال لاعبه نادي كفر سعد المركز الثالث.
ميزان + ٨٦ كجم رائدات
- ناديه محمد فكرى لاعبه نادي المصريه للاتصالات المركز الأول.
- اماني ابراهيم الدسوقي لاعبه نادي اتحاد الشرطة
ويشارك في البطولة 25 هيئة رياضية ممثلة في 270 لاعبا ولاعبة، منهم 200 لاعب، و70 لاعبة.