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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

21 مايو.. الحكم في الاستئناف المقدم من إسلام جابر على حكم حبسه

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت محكمة جنح الهرم، تأجيل النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من  اللاعب إسلام جابر، ضد حكم حبسه  عام مع الشغل، بعدما اتهمته فتاة بالزواج منها عرفيها وحملها، وسرقة عقد الزوج وإنكار نسب الطفل، وإلزامه بالمصاريف، لجلسه 21 مايو

كان عامر الديب دفاع الفتاة قد تقدم ببلاغ  رقم 16144 إداري الهرم لسنة 2022، يتهم فيه لاعب  إسلام جابر لاعب كرة قدم شهير بالزواج منها عرفيا وحملها منه وتنصله من الاعتراف بالجنين، وسرقة عقد الزواج.

وأضافت المبلغة أنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه منذ أشهر أنها أقامت رفقته طوال تلك المدة بشقة مستأجرة بدائرة القسم، وعند علمه بحملها منه مؤخراً استولى على ورقتي الزواج العرفي وتنصل من الاعتراف بالجنين.

وبناء علي ذلك تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت منها صحة ارتكاب اللاعب الواقعة وسرقته ورقتي الزواج العرفي، وبناء على ذلك تم تغيير رقم المحضر من ١٦١٤٤ لسنة ٢٠٢٢ ادارى الهرم - الى - رقم ٥٧٠٦٩ لسنة ٢٠٢٢ جنح الهرم، وتم تحديد جلسة ١٢ / ١ / ٢٠٢٣، وفور تداولها تم إحالة القضية للاختصاص الرقمى الى دائرة الأربعاء الموافق ١٨ / ١ / ٢٠٢٣، وقد صدر قرار بحبس اللاعب سنه مع الشغل والنفاذ وإلزامه بدفع المصاريف فى واقعة سرقة عقد الزواج العرفى.

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