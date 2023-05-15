«الصحة» تنظم يومًا علميًا للاحتفال باليوم العالمي للربو

نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، يومًا علميًا احتفالًا باليوم العالمي للربو، بهدف التوعية بأمراض الربو وطرق السيطرة عليها، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اليوم العلمي تضمن محاضرات عن أعراض الربو، وكيفية السيطرة عليها، وطرق التشخيص والعلاج الحديثة ، وتوعية المصابين بأهمية تجنب مثيرات الربو للتخفيف من حدة نوبات الربو والتعافي منها.

‏‏وأضاف الدكتور "حسام عبدالغفار " إلى أهمية رفع الوعي لدى مرضى الربو من خلال التعريف بطرق الوقاية من مثيرات الحساسية، وعدم تناول الأدوية دون استشارة الطبيب المختص، والحفاظ على الصحة العامة، واللياقة البدنية بتناول الغذاء الصحي، وممارسة التمارين الرياضية، والإقلاع عن التدخين، منوها إلى ضرورة تجنب العوامل المؤدية إلى حدوث نوبة الربو بالإضافة إلى تلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية لتخفيف حدة الإصابة.

ومن جانبه أشار الدكتور حسام حسني مستشار وزير الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي وأستاذ الأمراض الصدرية، إلى أهمية التعريف الصحيح لمرضى الربو والحساسية،وطرق التشخيص والعلاج والحد من العبء الصحي على المرضى وذويهم، مشيرًا إلى ضرورة متابعة حالات الربو المزمن مع الطبيب المختص وعدم تناول أدوية دون الرجوع إليه، وكذلك تقديم العلاج المناسب لحالات الحساسية لدى الأطفال لتجنب الإصابة بالربو المزمن.

وأضافت الدكتورة "جيهان العسال" أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس، خلال محاضرة ألقتها أن نسبة الإصابة بأمراض الربو بلغت 1 إلى 18% من الأشخاص على مستوى العالم، بالاضافة إلى زيادة نسبة الإصابة فى بعض الدول للأطفال فى السن المدرسي ، حيث بلغ أعداد المصابين بأمراض الربو 360مليون حالة عالميا، مشددة على ضرورة تجنب التعرض إلى عوامل الخطورة لمرضى الربو التى تزيد من شدة نوبات المرض ، بما ينعكس على تحسن الحالة الصحية للمرضى، والحد من حالات الوفاة والتى بلغت 250 ألف حالة وفاة على مستوى العالم.

من جانبه أكد الدكتور إيهاب كمال مستشار وزير الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني ، على ضرورة تدريب الأطقم الطبية المعنية بالتعامل مع مرضى الربو، على طرق التشخيص الحديثة وبروتوكولات العلاج داخل مختلف المستشفيات والمراكز المختصة، مضيفاً أنه تم مشاركة حوالي 200طبيب من أطباء الأمراض الصدرية، والباطنية، والطوارئ بمستشفيات الصدر بوزارة الصحة،بالحضور الفعلي ، وعن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام حسنى مستشار وزير الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي وأستاذ الأمراض الصدرية، والدكتور إيهاب كمال مستشار وزير الصحة والسكان للتعليم الطبي المهنى، والدكتور وجدي أمين رئيس الإدارة المركزية للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، والدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس، وعدد من الأساتذة والاستشاريين وأطباء الأمراض الصدرية.

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