أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الإثنين

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري، استقرارا خلال تعاملات اليوم الأثنين فى البنوك الحكومية والخاصة وجاء سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، 30.96 للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.