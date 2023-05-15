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الإثنين 15 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 12 مخالفة تموينية لمحلات تجارية ومخابز بلدية بأسوان

حملة تفتيشية على
حملة تفتيشية على المخابز بأسوان
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نظمت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان حملة مسائية مكبرة على المحلات التجارية والسوبر ماركت والمطاعم بالتنسيق مع إدارة تموين السباعية حيث أسفرت جهود الحملة عن تحرير 8 محاضر لمخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار ، وعدم وجود شهادات صحية .

كما سبق ذلك تنظيم حملة فى الفترة الصباحية إستهدفت المرور على المخابز البلدية ، والتأكيد على المواصفات والأوزان وجودة رغيف الخبز المدعم للمواطن ، وتم تحرير 4 محاضر لمخالفات متنوعة ما بين خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ، والتصرف فى حصص الدقيق ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشديد الرقابة التموينية ، وتكثيف الحملات المكبرة سواء فى الفترة الصباحية أو المسائية للحفاظ على السلع المدعمة من الدولة ، ومحاسبة المتلاعبين فيها .

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الوحدة المحلية لمدينة السباعية الرقابة التموينية أخبار محافظة أسوان