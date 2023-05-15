تحرير 12 مخالفة تموينية لمحلات تجارية ومخابز بلدية بأسوان

نظمت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان حملة مسائية مكبرة على المحلات التجارية والسوبر ماركت والمطاعم بالتنسيق مع إدارة تموين السباعية حيث أسفرت جهود الحملة عن تحرير 8 محاضر لمخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار ، وعدم وجود شهادات صحية .

كما سبق ذلك تنظيم حملة فى الفترة الصباحية إستهدفت المرور على المخابز البلدية ، والتأكيد على المواصفات والأوزان وجودة رغيف الخبز المدعم للمواطن ، وتم تحرير 4 محاضر لمخالفات متنوعة ما بين خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ، والتصرف فى حصص الدقيق ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشديد الرقابة التموينية ، وتكثيف الحملات المكبرة سواء فى الفترة الصباحية أو المسائية للحفاظ على السلع المدعمة من الدولة ، ومحاسبة المتلاعبين فيها .

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