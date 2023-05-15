إزالة 293 حالة تعدٍ بالزراعة والبناء على أراضي الدولة والملكيات الخاصة بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 293 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية والملكيات الخاصة للمواطنين، منذ انطلاق المرحلة الأولى للموجة ألــ 21 لإزالة التعديات، بداية من يوم 29 من شهر أبريل الماضى حتى الآن، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

وأوضح محافظ الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة، قد تمكنت منذ بداية المرحلة الأولى للموجة ألــ 21 لإزالة التعديات، من إزالة 79 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة، بمساحة 3366 متر مربع، بجانب إزالة 27 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 36 فداناً و9 قراريط، و9 أسهم، من أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية.

وأضاف أن الحملات نجحت أيضاً في إزالة 187 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية من الملكيات الخاصة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة، علي مساحة 8 فدان، و15 قيراطاً، و3 أسهم، موضحاً أن حالات الإزالة جاءت بواقع 29 حالة بمركز الفيوم، بمساحة فدان، و8 قراريط، و23 سهماً، وإزالة 66 حالة تعد بمركز سنورس بمساحة 4 فدان، وقيراط، و19 سهماً، وفي مركز إطسا تم إزالة 42 حالة تعد على الأراضي الزراعية، بمساحة فدان، و11 قيراطاً، و17 سهماً.

وتابع محافظ الفيوم، أنه خلال المرحلة الأولى للموجة 21 لإزالة التعديات، تم إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز طامية، بمساحة 23 قيراطاً، و9 أسهم، وفي مركز أبشواي تمت إزالة 18 حالة تعدٍ، بمساحة 12 قيراطاً، و12 سهمًا، وفي مركز يوسف الصديق، تم إزالة 7 حالات تعدٍ، بمساحة 4 قراريط، و19 سهماً، وشدد المحافظ علي ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولي جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات المستهدفة خلال الموجة ألـ 21 لإزالة التعديات.

ووجه المحافظ، بتذليل أي معوقات تظهر أثناء تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والملكيات الخاصة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكداً على أن ملف التعديات على أملاك الدولة لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الشعب والتأكيد على هيبة الدولة.