آمنة: تنظيم برامج تدريبية وتوعوية لنشر الوعي بالحد من التغيرات المناخية

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بعقد برامج تدريبية وتوعوية خاصة بالمبادرة بعدد 9 أقاليم لمختلف محافظات الجمهورية لنشر الوعى بأهمية الحد من التغيرات المناخية وتقديم عدد من البرامج التخصصية، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية وجهات التمويل الوطنية والدولية على غرار ما تم في الدورة الأولى من المبادرة، على يتم خلال الشهر الجارى التنسيق بين المحافظات لتنفيذ الدورات.

جاء ذلك في ضوء قناعة الحكومة المصرية بأن المحافظات تلعب الدور الرائد في تطبيق الاستراتيجيات والسياسات القومية على المستوى المحلي، وأن بناء قدرات الكوادر المحلية علي التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية أصبح ضرورة ملحة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة أن تتوافق المشروعات التي ستتقدم للمبادرة مع المعايير البيئية والتكنولوجية وأن تكون ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبي احتياجات المواطنين على المستوى المحلي، كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظات إلي ضرورة إشراك وتحفيز جميع الجهات الفاعلة علي المستوي المحلي وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني ليكون عملهم داعم ومكمل لعمل المناخ الحكومي للتغلب علي اثار التغيرات المناخية وعلي نحو يضمن التحول نحو النمو الشامل.

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية دعم جهود تشجيع الاستثمار في المشروعات التي تهدف إلى إيجاد حلول ذكية للمشكلات المجتمعية باستخدام التكنولوجيا النظيفة وإيجاد حلول لتحديات التغير المناخى والبيئي لخلق حالة وعي وتكاتف قومي للحد من آثار تغير المناخ والتعامل مع تأثيراته.