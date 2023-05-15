رفع 10 أطنان تراكمات وشن حملات نظافة ورفع الإشغالات بأسوان وكوم أمبو.. صور

تواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز المحافظة جهودها المكثفة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشددة فى هذا الشأن.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان بشأن التواصل الجماهيرى الدائم مع المواطنين للوقوف على مطالبهم وإحتياجاتهم، ووضع الحلول السريعة لمشاكلهم قام المسئولين بحى جنوب بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتعاون مع أهالى منطقة المحمودية بتنفيذ أعمال النظافة العامة، بميدان البوابة ومدخل عمارات المهندسين، مع رفع التراكمات وإزالة العشش بعمارات خلف الرى والصرف.

كما قامت الوحدة المحلية بإيقاف أعمال البناء بدون ترخيص لحالة تعدى، وتم تحرير محضر إشغال طريق بمنطقة أطلس بنطاق حى غرب ومصادرة أعمال البناء، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، بجانب تنفيذ أعمال النظافة العامة بمنطقة السيل الجديد، وبميدان المحطة والسوق السياحى، كما تم بالتوازى رفع الإشغالات بمدخل الشواربى، وتمشيط السوق السياحى بالتعاون مع قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير وكيل القسم، ووسط مشاركة لنواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء ونوابهم، مدعمين بالمعدات والفنيين والعمال بالوحدة المحلية.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتنفيذ أعمال النظافة اليومية بالشوارع والطرق الرئيسية، وهو ما أسفر عن رفع 10 طن من التراكمات، بجانب تنفيذ أعمال تهذيب الحدائق العامة ورشها بالمياه يوميًا مما يساهم فى الارتقاء بالمظهر الجمالى العام، كما تم الإزالة الفورية لسور بارتفاع 2 متر، وبمساحة 100 متر بنطاق المدينة، وتواكب مع ذلك قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتنظيم حملة مكبرة استهدفت رفع العديد من الإشغالات بشوارع السجاد وبورسعيد، وجارى متابعة استكمال جهود الحملات لتفريغ الشوارع الرئيسية من الإشغالات، وتحقيق السيولة للمارة والمركبات.

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية برصد حالة تعدى لمواطن على حرم الطريق بمنطقة الشرفا - عزبة السيد، وقد تمثلت التعديات فى إقامة 3 أعمدة خرسانية أمام منزله، وتم استدعاء معدات الوحدة المحلية، مدعمين بأفراد الأمن، وتمت الإزالة الفورية فى المهد لحالة التعدى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى.

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