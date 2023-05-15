جامعة الفيوم تنظم الدورة الثانية لفن التعامل مع الجمهور

شهد الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الدورة الثانية لفن التعامل مع الجمهور (الإتيكيت) والذي نظمها مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي بإدارة الدكتور وفاء يسري.

حاضر الدورة الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بني سويف الأسبق والمتفرغ بكلية الزراعة، والدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، وبحضور أحمد رشاد أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية وذلك اليوم الاثنين، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

وأشاد الدكتور عاصم العيسوي بالجهود التي يبذلها مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي في تدريب الجهاز الإداري بالجامعة من خلال عقد الندوات والدورات التدريبية والبرامج المختلفة للاداريين، مؤكدا على أهمية تنمية قدرات ومهارات العاملين بالجامعة وذلك لرفع كفاءة المنظومة الإدارية داخل جامعة الفيوم.

وأكدت الدكتورة وفاء يسري أن المركز يسعى دائمًا إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري بالجامعة تنفيذاََ لاستراتيجية جامعة الفيوم في تطوير مهارات الإداريين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في التعامل مع الجمهور أثناء تقديم خدمات الجامعة.

وتحدث الدكتور سمير سيف اليزل عن الجدارة الإدارية وأكد أنها تتكون من عدد من السمات منها المؤهلات العلمية والمهارات الشخصية والتطوير والتدريب والابداع والابتكار وإجادة العمل الجماعي والقدرة على التواصل الاجتماعي، كما تطرق للحديث عن الجدارة الإنتاجية موضحا أن الهدف منها تجاوز الحدود المعتادة والتي تعتمد على بعض المهارات منها القدرة على تنظيم الوقت والقدرة على التدريب والتوجيه والإشراف ومواجهة المشكلات قبل تفاقمها.

كما حاضر خلال الندوة أيضاََ الدكتور عماد عبد السلام وقام بشرح مفهوم المراسم والبروتوكول والاتيكيت، مؤكداََ على أهميتهم في تنظيم العمل من خلال معرفة الإجراءات الرسمية بالمؤسسات المختلفة.

كما أشار إلى فوائد استخدام المراسم والبروتوكول في العمل المؤسسي داخل الجامعة، وأكد أن المراسم تعتبر مجموعة من الإجراءات التي تنظم المناسبات المختلفة سواء عامة أو خاصة مضيفاََ أن الاتيكيت يعد حزمة من قواعد السلوك الذي يتكون من المجاملة وقواعد التعارف وقواعد الحديث وأسبقية الاستقبال.

على هامش الدورة قام الدكتور عاصم العيسوي بتكريم الدكتور سمير سيف اليزل، والدكتور عماد عبد السلام وإهدائهم شهادات تقدير.

وفي ختام الدورة تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة والاستفسارات على المحاضرين.