هشام آمنى: نولي قضية تغير المناخ أولوية قصوى

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن وزارة التنمية المحلية والمحافظات تولي قضية تغير المناخ أولوية قصوى في كافة استثماراتها وبرامجها وآليات عملها ، علي نحو يضمن توطين استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، وترجمة تكليفات القيادة السياسية والخطط الوطنية الطموحة إلي واقع ملموس.

وطالب وزير التنمية المحلية ، من جميع المحافظات بأهمية رفع الوعي بالقضايا المناخية، مؤكداً أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لحل التحديات البيئية الملحة وربطها بالقضايا التنموية التي تواجه المحافظات، وأهمية زيادة الزخم الإعلامي علي المستوي المحلي بالمحافظات بقضية التغير المناخي بإعتباره التحدي الأوسع نطاقاً وسبل التعامل مع تداعياته .

وشدد وزير التنمية المحلية على إلتزام مصر القوي والممتد إزاء جهود التكيف مع تغير المناخ وتوجه الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نحو توطين سياسات التكيف والتخفيف على المستوى المحلي وإشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

