بسبب ارتفاع ضغط الدم.. وفاة مسن عقب فضه مشاجرة بين أبنائه وآخرين في الدقي

لفظ مسن أنفاسه الأخيرة نتيجة ارتفاع ضغط الدم عقب فضه مشاجرة بين نجليه واثنين اخرين بمنطقة بين السريات بدائرة قسم شرطة الدقي.

تلقي المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووفاة أحد الأشخاص بمنطقة بين السريات بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شقيقين طرف أول واثنين اخرين طرف ثان بسبب خلافات سابقة بينهما وتدخل والد الطرف الأول لفض المشاجرة وعقب انتهائها شعر بحالة اعياء وتم نقله إلي المستشفي إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة ارتفاع ضغط الدم، تم التحفظ علي الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.