محافظ أسوان يتفقد القافلة الإغاثية الغذائية لصالح الوافدين القادمين من السودان.. صور

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، القافلة الإغاثية الغذائية المهداة من الجمعية الشرعية الرئيسية لصالح الوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية، والمستشار حسن أبو صليب نائب الأمين العام.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناءًا على التنسيق الدائم مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور الإنسانى والوطنى للجمعية الشرعية الرئيسية بإعتبارها من النماذج المشرفة التى تسعى إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية لدعم ومساندة الجهود التنفيذية المبذولة لتوفير الخدمات المتنوعة للوافدين من دولة السودان سواء من المصريين أو السودانيين أو الجنسيات المختلفة، موجهًا المسئولين بتقديم كافة أوجه الدعم وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإستقبال المساعدات المختلفة التى تقوم بتوفيرها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، لدعم المطبخ الدائم الذى تم تجهيزه منذ بداية الأحداث الجارية بالسودان بالموقف البرى الدولى بكركر لإعداد الوجبات الجاهزة والجافة بالجودة العالية، بما يساهم فى تخفيف المعاناة التى تكبدها الوافدين حتى وصولهم إلى مصر.

ومن جانبه أوضح مصطفى إسماعيل بأن القافلة الإغاثية الغذائية تأتى ضمن العديد من المساهمات التنموية والطبية والمجتمعية للجمعية الشرعية الرئيسية، حيث تم مناقشة مقترحات عدد من هذه المساهمات لتنفيذها على مستوى محافظة أسوان، وخاصة فى المجال التنموى والإستثمارى من خلال دعم زراعة النخيل، وصناعة منتجات التمور لتحقيق القيمة الإقتصادية المضافة لها فى ظل توافر أكثر من 2.2 مليون نخلة، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد أيضًا العمل على إقامة صناعات للنباتات العطرية وإستثمارها، بالإضافة إلى تنمية الثروة الحيوانية وغيرها من المجالات التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى.

IMG-20230515-WA0011

IMG-20230515-WA0015

IMG-20230515-WA0012

IMG-20230515-WA0014