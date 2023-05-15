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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الوادي الجديد تبحث تنفيذ مدينة آمنة خالية من العنف ضد النساء

اجتماع لمناقشة مدينة
اجتماع لمناقشة مدينة ضد العنف للنساء بالوادي الجديد
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عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، اجتماعَا لبحث تنفيذ مشروع "مدينة آمنة خالية من العنف ضد النساء"، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم وتمكين المرأة، بحضور جهاد متولي رئيس مركز الخارجة أمنية مسعود مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن المشروع يهدف إلى توفير مدينة آمنة مجهزة بكافة الخدمات و الأنشطة الإجتماعية والاقتصادية التي تلائم احتياجات النساء بالمحافظة، مصممة على الطراز البيئي الواحاتي، موجهةً بدراسة وحصر كافة المقترحات حول الخدمات المزمع تنفيذها بالمدينة وسرعة تخطيطها ووضع تصور لأفضل المواقع للإنشاء، تماشيًا مع المعايير الدولية المقررة.

من ناحية أخرى، بحثت مجدي خلال الاجتماع، مقترح تطوير ورفع كفاءة مكتبة مصر العامة، وإنشاء قاعات تاريخية صوتية للتراث الواحاتي وإعادة استغلال المساحات الموجودة في تقديم خدمات ثقافية أفضل للزوار.

جدير بالذكر أن المدينة الآمنة هي حديقة مخصصة للنساء والفتيات والأطفال أقل من ٨ سنوات، وتضم معرض لعرض المشغولات اليدوية وفصول لمحو الأمية وقاعات تدريب على الحرف اليدوية وندوات تثقيفية و استشارات طبية ومناطق ألعاب للأطفال ومكتبة ومسرح وأنشطة تفاعلية للطفل، بتصميمات تعكس الهوية البصرية للمحافظة.

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