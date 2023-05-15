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الإثنين 15 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التصديري للصناعات الكيماوية: 20 شركة مصرية تشارك بمعرض "ليبيا بيلد"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد صباح اليوم أجتماع تحضيري بحضور المجلس التصديري مع  أكسبو كونسالتنت لمناقشة فاعليات معرض ليبيا بيلد والمقرر أنعقاده خلال الفترة من 22 حتى 25 مايو، بمدينة طرابلس- ليبيا.
يشارك بالمعرض 20 شركة مصرية باجمالى مساحة 430 متر مربع في كلا من القطاعات الآتية (مواسير بلاستيك – دهانات – مواد عزل – كيماويات متنوعة) بالاضافة الى قطاعات مواد البناء والتشييد. 
وأكد محمد مجيد المدير التنقيذي حرص المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة المهندس خالد أبو المكارم على توفير منصه لشركات القطاع لعرض مشاركتهم وتواجدهم في معرض ليبيا بيلد كأحد الأسواق المستهدفة لتنمية الصادرات بهدف دعم الصادرات المصرية وكذلك مساندة المصدرين المصريين. 
ويعد معرض ليبيا بيلد من اكبر المعارض بدولة ليبيا الذى يغطى قطاع مواد البناء والتشييد بمشتقاته، كما يشارك به اكثر من 10 دول منها (تركيا – تونس – ايطاليا – الصين - الكويت) .

20 شركة مصرية تشارك بمعرض ليبيا بيلد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية دعم الصادرات المصرية معرض ليبيا بيلد مساندة المصدرين المصريين