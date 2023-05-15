ads
الإثنين 15 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير التنمية المحلية يوجه بتمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة في مبادرة المشروعات الخضراء

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بأهمية الاستمرار في تمكين القطاع الخاص والمجتمع المدنى لاسيما الشباب والمرأة للتقدم والمشاركة بالمشروعات في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تم فتح باب التقدم لها مطلع شهر أبريل الماضى وتستمر حتى نهاية شهر مايو 2023 وتعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

و أشار اللواء هشام آمنة إلي أن وزارة التنمية المحلية علي تواصل دائم مع كافة المحافظات لمتابعة أعمال التسجيل بالمشروعات والوقوف على الإجراءات التنظيمية وتقديم كل الدعم اللازم وفقاً للشروط والتوجيهات المعلنة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن لتعظيم الاستفادة من المبادرة وتنفيذ المشروعات المقدمة على أرض الواقع وتحقيق نجاح أكبر في الدورة الثانية للمبادرة، ضمن الجهود الرامية للتعامل مع قضية التغير المناخي .

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء