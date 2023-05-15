وزير التنمية المحلية يوجه بتمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة في مبادرة المشروعات الخضراء

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بأهمية الاستمرار في تمكين القطاع الخاص والمجتمع المدنى لاسيما الشباب والمرأة للتقدم والمشاركة بالمشروعات في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تم فتح باب التقدم لها مطلع شهر أبريل الماضى وتستمر حتى نهاية شهر مايو 2023 وتعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

و أشار اللواء هشام آمنة إلي أن وزارة التنمية المحلية علي تواصل دائم مع كافة المحافظات لمتابعة أعمال التسجيل بالمشروعات والوقوف على الإجراءات التنظيمية وتقديم كل الدعم اللازم وفقاً للشروط والتوجيهات المعلنة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن لتعظيم الاستفادة من المبادرة وتنفيذ المشروعات المقدمة على أرض الواقع وتحقيق نجاح أكبر في الدورة الثانية للمبادرة، ضمن الجهود الرامية للتعامل مع قضية التغير المناخي .