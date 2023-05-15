السيسي يشيد بالتعاون الجاري مع الجانب النرويجي في مجال الطاقة المتجددة

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون الجاري مع الجانب النرويجي في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والذي تتم ترجمته سريعاً إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع، بما يعكس الإجراءات التي تتخذها الدولة، لدفع وتطوير آليات مشاركة القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة في مشروعات التنمية خاصة الطاقة الخضراء، على النحو الذي يضيف إلى حجم وقيمة الصادرات المصرية، ويعزز القدرة الكلية للاقتصاد الوطني.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس شركة "سكاتِك" النرويجية وكبار مسئوليها لمتابعة مشروعات الشركة واستثماراتها المتنوعة في مصر في مجال الطاقة المتجددة.

وفي سياق آخر شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتاح موسم حصاد القمح وعدد من المحاصيل بالعوينات فى أضخم مشروع لإنتاج القمح إذ تشهد مصر جهودا كبيرة تقوم بها الدولة لتوسيع حجم الرقعة الزراعية خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية كالقمح فضلا عن افتتاح مصنع إنتاج البطاطس وثلاجات تقاوي البطاطس.

وأكد الرئيس السيسي أنه يجب ترشيد استخدام المياه في الأراضي المستصلحة بشرق العوينات فضلا عن تطبيق نظم الري الحديثة في شرق العوينات وتوشكي.

وشدد الرئيس أن إنشاء مصانع بجوار المناطق الزراعية يتم وفقا لتخطيط ودراسة مشيرا إلى أن مليون طن قمح سنويا سيتم توفيرهم كنتائج لمشروعات استصلاح الأراضي.

