ads
الإثنين 15 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يشيد بالتعاون الجاري مع الجانب النرويجي في مجال الطاقة المتجددة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون الجاري مع الجانب النرويجي في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والذي تتم ترجمته سريعاً إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع، بما يعكس الإجراءات التي تتخذها الدولة، لدفع وتطوير آليات مشاركة القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة في مشروعات التنمية خاصة الطاقة الخضراء، على النحو الذي يضيف إلى حجم وقيمة الصادرات المصرية، ويعزز القدرة الكلية للاقتصاد الوطني.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس شركة "سكاتِك" النرويجية وكبار مسئوليها لمتابعة مشروعات الشركة واستثماراتها المتنوعة في مصر في مجال الطاقة المتجددة.

وفي سياق آخر شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتاح موسم حصاد القمح وعدد من المحاصيل بالعوينات فى أضخم مشروع لإنتاج القمح إذ تشهد مصر جهودا كبيرة تقوم بها الدولة لتوسيع حجم الرقعة الزراعية خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية كالقمح فضلا عن افتتاح مصنع إنتاج البطاطس وثلاجات تقاوي البطاطس.

وأكد الرئيس السيسي أنه يجب ترشيد استخدام المياه في الأراضي المستصلحة بشرق العوينات فضلا عن تطبيق نظم الري الحديثة في شرق العوينات وتوشكي.

وشدد الرئيس أن إنشاء مصانع بجوار المناطق الزراعية يتم وفقا لتخطيط ودراسة مشيرا إلى أن مليون طن قمح سنويا سيتم توفيرهم كنتائج لمشروعات استصلاح الأراضي.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي