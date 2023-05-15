فيلم يوم 13 يتصدر إيرادات السينما المصرية

احتل فيلم يوم 13 بطولة الفنان احمد داود المركز الأول في شباك تذاكر أفلام السينما أمس الأحد، محققًا 273 ألف جنيه، ووصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى 23 مليونا و475 ألف جنيهم

وجاء فيلم ساعة إجابة فى المركز الأخير والذي يضم مجموعه كبيرة من النجوم بطوله الطفل سليم مصطفى وعدد كبير من الفنانين منهم الفنانة سوسن بدر و غاده عادل وشريف سلامه وايتن عامر ونجلاء بدر من اخراج مصطفى ابو سيف

على صعيد آخر جاء فيلم مغامرات كوكو المركز السادس بطوله الفنان بيومي فؤاد وشيرين رضا وخالد الصاوي وايهاب فهمي وفي المركز الخامس كان فيلم رمسيس باريس بطوله هيفاء وهبي اما المركز الرابع فكان من نصيب ابن الحاج احمد بطوله الفنان شيكو وفي المركز الثالث كان فيلم بعد الشر بطوله علي ربيع ورنا رئيس وفي المركز الثاني كان فيلم هارلي للنجم محمد رمضان