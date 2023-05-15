يبدأ بـ 10 جنيهات.. تعرف على شروط التعامل مع صندوق استثمار الذهب مصر (فيديو)

وافقت هيئة الرقابة المالية على تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب؛ وذلك لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري؛ وبناء قطاع مالي غير مصرفي مُتطور ومُحفزًا للاقتصاد.

ويُعرف صندوق الاستثمار في الذهب بـ«إيه زد جولد»؛ ويشتري المستثمر في الذهب؛ وفقًا للسعر المُعلن يوم الدخول والسعر المعلن عند البيع.

وكشفت شركة «أزيموت مصر» الحاصلة على ترخيص، أن مُزاولة نشاط صندوق الاستثمار في الذهب، فالشراء والاسترداد يتمان يومي الاثنين والخميس؛ ويمكن استرداد قيمة الوثيقة نقديًا أو ذهبًا؛ وتبدأ سعر وثيقة صندوق الاستثمار في الذهب 10 جنيهات؛ ويكون الاستثمار في السبائك عيار 24.

أهداف إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب بمصر

- تأمين راغبي الاستثمار في الذهب

- سهولة التعامل في البيع والشراء والتسييل

- الحصول على الذهب وأمان وتأمين المُستثمر

- الاستثمار في كميات صغيرة من الذهب دون الحاجة لمبلغ ضخم

- مُتاح الادخار في الذهب داخل وخارج مصر

معلومات عن إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب بمصر

- صندوق الاستثمار في الذهب سيخضع للرقابة المالية

- البورصة بصدد إعلان أسعار استرشادية لسعر الذهب

- وسيرتبط سعر الذهب بالأسعار المُعلنة من البورصة

- تسعير وثائق صندوق الاستثمار في المعادن الثمينة

خطوات الاستثمار في وثائق استثمار الذهب



- فتح حساب وتقديم طلب الشراء للصندوق

- تحويل الأموال

- تقوم جهات التلقي بتحويل الأموال إلى وثائق az- gold

خطوات استراداد وثائق الاستثمار في الذهب

- تقديم طلب استرداد للصندوق

- تحديد الاسترداد النقدي أو العيني

- الاسترداد والتسوية خلال يومي عمل للتسييل

- استلام الذهب بحد أدنى 50 جراما