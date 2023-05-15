تعليم الجيزة تتابع غرفة العمليات المركزية لامتحانات صفوف النقل

تابع أشرف سلومة وكيل الوزارة، والأستاذة سمية الخطيب وكيل المديرية، و أعضاء غرفة عمليات المديرية، العملية الامتحانية لصفوف النقل.

واختتم اليوم طلاب الصف السادس الابتدائي امتحاناتهم، وذلك بمادة الدراسات الاجتماعية وبلغ اجمالي المقيدين 193440 طالبا وطالبة بنسبة حضور 97%

وأدى طلاب الصف الأول الإعدادى امتحانهم اليوم في مادة الهندسة، وبلغ إجمالي المقيدين 190176 طالبا وطالبة بنسبة حضور 96%

كما أدى طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحانهم اليوم فى مادتي الفيزياء والفلسفة

وبلغ إجمالي المقيدين 74570 طالبا وطالبة فترة صباحي وكانت نسبة الحضور 98.7 %

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالمديرية جميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها ولم تتلق الغرفة أية مشكلات أو معوقات تعوق العملية الامتحانية فى أى من المراحل

وأكد وكيل الوزارة على المتابعة الدورية للسادة مديري العموم للجان الامتحانات للوقوف سريعا على أية معوقات .

وأشاد على حسن سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم ونبه على ضرورة متابعة الطلاب أثناء الصعود للجان وأثناء الخروج حفاظا على سلامتهم

كما أكد مجددا ودائما على عدم اصطحاب الهاتف المحمول نهائيا حتى وإن كان مغلقا لعدم إلغاء امتحان الطالب حرصا على مصلحته.