سائقو موقف الأقاليم بالأقصر يعثرون على رضيع داخل حقيبة يد

عثر السائقون بمجمع مواقف الأقاليم شرق السكة الحديد بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، على طفل حديث الولادة ملفوفاً بقطعة قماش داخل حقيبة ملقاة على الرصيف بين السيارات بالمواقف، وحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان مرفق إسعاف الأقصر، قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على طفل حديث الولادة ملفوف بقماش وملقى داخل حقيبة يد ككبيرة بموقف الأقاليم بمنطقة شرق السكة بمدينة الأقصر.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بقسم شرطة الأقصر، كما وصلت سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل الطفل إلى مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة الأقصر للكشف والرعاية.

وأوضح شهود العيان من سائقي سيارات الموقف، إنهم سمعوا صراخ طفل صغير، لكن لم يعرفوا مصدر الصوت، وبعد بحث وتتبع توصلوا إلى مصدر الصوت، وفوجئوا بوجود طفل رضيع داخل حقيبة يد، وعلى الفور أبلغوا قسم الشرطة.

وجارى إيداع الرضيع في أحد دور الأيتام للرعاية، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالواقعة وتكثف جهودها كشف ملابساتها، وجرى إخطار النيابة لتتولى التحقيقات.