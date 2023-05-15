خطة كاملة لدعم اللجان بالأطقم الطبية تزامنا مع امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

أعلنت إدارة رعاية أطفال السن المدرسى بمديرية الصحة فى محافظة الدقهلية، أنه على مدار اليومين الماضيين قام فريق الإدارة تحت قيادة الدكتور ولاء السعيد بمتابعة سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد ٤٣٧ لجنة بمدارس الريف.
جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة توفير إشراف طبى متكامل تزامناً مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.
وقالت الدكتورة ولاء السعيد ان جميع فرق الإشراف الطبي جرى تدريبها علي التعامل مع حالات الطوارئ و عمل الاسعافات الاولية اللازمة وذلك بالتنسيق مع هيئة الإسعاف.
وأضافت، أنه تم وضع خطة كاملة لدعم اللجان بالأطقم الطبية، لافتة إلي أنها تضم أطباء وتمريض تم تزويدهم بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وذلك للتعامل العاجل مع أي حالات طارئة.