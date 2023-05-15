تعليم شمال سيناء يحصد المركز الأول جمهوري للكشافة ويحصل على الدرع الذهبي

حصل تعليم شمال سيناء على المركز الأول جمهوري للكشافة وحصل على الدرع الذهبي للعام الدراسي للعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بعدما شاركت شمال سيناء بعدد ١٨ مركز وجري تحقيق ١٨ مركز جمهورى للكشافة.

وتضمنت النتائج سجل المحافظة مركز اول جمهورى والخدمه العامة مشروع مدرسة الرائد عمروشكرى بنين مركز أول جمهورى ومهرجان التقييم أول جمهورى والمبادرات أول جمهورى واشبال مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع مركز أول جمهورى وكشافة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع مركز أول جمهورى ومدرسة التربية الفكرية مركز أول جمهورى ومدرسة النور والأمل للمكفوفين مركز أول جمهورى ومدرسة ٢٥ يناير الرسمية للغات مركز أول جمهورى ومدرسة الشهيد ملازم محمد ابراهيم التجارية بنين مركز أول جمهورى ومدرسة الشهيده سلمى سعيد الابتدائيه مركز أول جمهورى ومدرسة الصناعات المتقدمه مركز أول جمهورى ومدرسة ابوبكر للتعليم الأساسي الدامجة مركز ثانى جمهورى ومركز تدريب شارات الهوايات الكشفية مدرسة محمد سمير شراب الصناعية مركز ثانى جمهورى ومدرسة والرسالة الخاصة مركز ثانى جمهورى ومدرسة الشهيد الرائد عمروشكرى ث بنين مركز ثانى جمهورى ومدرسة الشهيده سلمى سعيد راشد الابتدائيه مركز ثالث جمهورى.

وهنأ حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء كما هنأ تامر العربي المسئول المركزي للكشافة وتوجية التربية الرياضية بديوان عام المديرية وبالإدارات التعليمية بالمحافظة .