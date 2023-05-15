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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عبير صبرى تأكل الآيس كريم في أحدث ظهور لها: "يلا بقى دايت إيه"

عبير صبرى
عبير صبرى
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نشرت الفنانة عبير صبرى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى والصور "إنستجرام" صوره جديده لها تشاركها جمهورها.

وظهرت من خلال الصورة وهى تأكل "الآيس كريم" وعلقت على الصورة "يلا بقى دايت إيه مفيش أحلى من الآيس كريم" .

يشار  إلى أن الفنانة عبير صبرى إحتفلت منذ أيام مع بعيد زواجها السادس بمقطع فيديو مع زوجها، وعلقت "كل سنه والعمر كله مع بعض ربنا يخليك ليا يا حبيبى وتاج راسى " .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبرى فى السباق الرمضانى المنقضى مسلسل "جميلة" ، بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، يسرا اللوزى، تأليف أيمن سلامة والإخراج سامح عبد العزيز .

IMG_20230515_143346
IMG_20230515_143346

IMG_20230515_143346
IMG_20230515_143346
عبير صبري آيس كريم جميلة ايمن سلامة ريهام حجاج يسرا اللوزي