ندوة تعريفية حول المنح المقدمة من هيئة فولبرايت وكيفية التقديم لها بجامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط ندوة تعريفية حول المنح المقدمة من هيئة فولبرايت وكيفية التقديم لها ، والتي نظمها مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عبد المولي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور محمد حسين موسي مدير إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، وحاضر في الندوة الدكتور إبراهيم عمارة مستشار الهيئة لشئون الدمج وخريج برنامج فولبرايت، والأستاذ آسر هاني مساعد برنامج فولبرايت، وبمشاركة لفيف من العاملين بالمركز، وعدد من الطلاب ذوي الهمم.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على فتح مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي مع الهيئات الدولية، والجامعات العالمية المتقدمة في التصنيفات الدولية، والاهتمام بتطوير البحث العلمي، والنهوض بجودة العملية التعليمية، والارتقاء بالموارد البشرية، ومواكبة التطورات العلمية العالمية، ورفع قدرات الطلاب ؛ لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل .

وفي سياق متصل، أشادالدكتور أحمد عبد المولى، بالمجهودات المبذولة من الطلاب ذوي الهمم بمختلف الأنشطة الطلابية، وحرصهم علي الفوز بالمراكز الأولى في مختلف الأنشطة سواء كانت أنشطة الكلية أو علي مستوى الجامعات المصرية ؛وذلك بدعم ورعاية مقدمة من إدارة المركز والقائمين عليه .

وخلال أعمال الندوة، استعرض الأستاذ آسر هاني، المنح المقدمة من هيئة فولبرايت للطلاب الأسوياء، والطلاب ذوي الهمم، والتي بلغ عددها( 10 ) منح دراسية في كافة المجالات منها؛ ( الفنون ، الأدب ، الدراسات الإسلامية، دراسة اللغة الإنجليزية لمعلمي اللغة )؛ لمرحلة الليسانس، ومرحلة الماجستير والدكتوراة ، موضحاً متطلبات التقديم للمنح، وتكفل الهيئة بكافة النفقات الخاصة بالمنحة طوال فترة دراسة الطالب، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الحكومتين المصرية والأمريكية ، ومتابعة وزارة الخارجية المصرية.

وفي هذا الإطار استعرض الدكتور إبراهيم عمارة، تجربته للتقدم للمنحة، وأهم المتطلبات التي يجب توافرها للحصول علي المنحة، وأسباب قبوله بها، ومدى إفادته من التجربة ، داعياً كافة الطلاب إلي ضرورة السعي نحو تحقيق الأهداف، واستثمار الوقت، والإفادة القصوى من تلك المنح المقدمة من الهيئة.

وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور محمد حسين موسى مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة عن تولي المركز عقد عدد من الدورات التدريبية للطلاب ذوي الهمم، خلال الفترة الصيفية القادمة؛ لتعلم مهارات الحاسب الآلي ، وتعلم اللغة الإنجليزية؛ لرفع قدرات الطالب، وتنمية مهاراته ؛ لإتاحة الفرصة للتقدم بتلك المنح ، مضيفًا أنه علي هامش الندوة تم عقد ورشة عمل حول المهارات الحياتية، والتقنيات المساعدة، وكيفية أداء مهام الحياة اليومية باستقلالية .