محافظ قنا يبحث مع وفد متخصص كيفية إدارة المخلفات الصلبة

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه وفد إحدى الشركات العاملة في مجال تطوير منظومة المخلفات الصلبة بإستخدام أحدث المعدات ذات التكنولوجيا المتقدمة، لبحث كيفية إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس محمد نصر مدير عام إدارة البيئة بالمحافظة .

استمع محافظ قنا، إلى خطة الشركة المقترحة لتطوير منظومة جمع المخلفات الصلبة وتقديم حلول لخفض الانبعاثات البيئية عن طريق توريد وحدات متكاملة لشفط المخلفات من الشوارع وكبسها ونقلها إلى مصانع تدوير القمامة للاستفادة من المواد المستخلصة منها في الصناعة والزراعة وإنتاج الوقود البديل مما يساعد علي تحقيق عائد اقتصادي كبير ، بالإضافة إلى أن تلك المعدات الحديثة سوف تساعد عمال النظافة علي جمع القمامة بشكل سريع وأمن .

وقال محافظ قنا، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات المحافظة من حيث المواصفات المناسبة والنواحي التشغيلية والصيانة وتدريب العاملين والكوادر في منظومة النظافة علي تلك التكنولوجيا الحديثة لضمان استدامتها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم منظومة المخلفات مما يعود بالنفع على تحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة .

وأضاف الداودي، أن المحافظة تمتلك منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة، منها مصنع تدوير المخلفات بالصالحية بمدينة قنا ومصنع تدوير المخلفات بمدينة نجع حمادي ، وجاري إنشاء مصنع لتدوير المخلفات ومدفن صحي بمدينة قوص، بالإضافة إلى عدد كبير من معدات وحاويات النظافة بمراكز ومدن المحافظة.