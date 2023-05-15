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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالخليفة

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية ، بحبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية ومتعلقات المواطنين بالخليفة ، 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، كما طالبت  تحريات المباحث حول الواقعة، ونشاطهم الإجرامى.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم تمكنت من ضبط 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وذلك حال إستقلالهم "تروسيكل- بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم ومحمل علية دراجة نارية "إسكوتر-بدون مفاتيح أو ثمة تراخيص" وكذا هاتف محمول "مجهولين المصدر".

 وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية ومتعلقات المواطنين بأسلوب "السحب ، والخطف " وأقروا بإرتكاب واقعتى سرقةأخرتين بذات الأسلوب .

و تم بإرشادهم ضبط دراجتان مستولى عليهما) لدى عميلهم "سيئ النية" مقيم بدائرة قسم شرطة منشأةناصر "له معلومات جنائية"، و بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية والهاتف المحمول وإتهموهم بالسرقة .

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