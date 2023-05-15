ملكات جمال النخبة العالمية في ضيافة معبد الكرنك.. وممثلة فنلندا: "كان حلمي أزور مصر"

شهد معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، زيارة ملكات جمال مسابقة Miss Elite 2023 world، وذلك على هامش مشاركتهن بمسابقة ملكة جمال النخبة العالمية، التي تقام بمدينة الغردقة في الفترة من ١٠-٢٠ مايو ٢٠٢٣، حيث من المقرر أن يقام الحفل الختامي يوم ١٩ مايو.

ونفذت ملكات الجمال جولة سياحية موسعة، داخل معبد الكرنك برفقة الطيب غريب مدير معابد الكرنك بالأقصر، والذي قام بتقديم معلومات مفصلة حول المعبد للملكات، الذي أبدوا انبهارهم الشديد بالحضارة المصرية القديمة المتجسدة داخل تفاصيل المعبد، وقامت الملكات خلال زيارتهم بالتقاط العديد من الصور التذكارية و"السيلفي" داخل أنحاء المعبد، كما رحبوا وطلبوا الانتظار قليلاً بعد الوقت المحدد لانتهاء الزيارة، لالتقاط الصور المتنوعة مع السياح والأهالي المتواجدين بمعبد الكرنك خلال توقيت زيارتهم.

وقال الطيب غريب، أن ملكة جمال فنلندا أبدت انبهارها بما شاهدته داخل معبد الكرنك وقالت لي بالحرف "كان حلم عندي إني ازور مصر والحمد لله تحققت أمنيتي أخيرا"، مشيراً إلى أن زيارة الملكات تأتي في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار، بالترويج السياحي للمحافظة، مؤكداً أن استضافة هذه المسابقات علي أرض مصر يعد فرصة هامة لتنشيط الحركة السياحية من مختلف أنحاء العالم إلى المقاصد السياحية المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة Miss Elite World 2022 تقام يوم 19 مايو بمنتجع خليج سوما في مصر، بمشاركة 34 مرشحة أخرى من دول مختلفة مثل الأرجنتين والمكسيك وبلجيكا ومقدونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا وغيرها، في مسابقة الجمال هذة، وسيكون في تقديم الحدث كل من المقدمة اللبنانية رادولف هلال والممثلة والمقدمة التلفزيونية كارلا حداد.

وبخصوص لجنة تحكيم هذه المسابقة الدولية، فستتكون من شخصيات عربية من عالم الفن والموضة مثل الممثلة والمقدمة المصرية هدير كرم، ستيفانو ديهي، رئيسة “ملكة جمال النخبة”، الممثلة وعارضة الأزياء رزان مغربي، المصور خالد فضة،.. المصمم الفرنسي نبيل يونس والممثلة اللبنانية غنوة محمود والممثل السوري يزن السيد والممثل البريطاني المصري أمين المصري.

زيارة الملكات (1)

زيارة الملكات (2)

زيارة الملكات (3)

زيارة الملكات (4)

زيارة الملكات (5)

زيارة الملكات (6)

زيارة الملكات (7)

زيارة الملكات (8)

زيارة الملكات (9)