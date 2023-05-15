"التحالف الدولي" و"قسد" تستهدفان عناصر لـ"داعش" بعملية إنزال جوي بالرقة

نفذت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن وبمشاركة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عملية إنزال جوي صباح اليوم الاثنين، بمنطقة الحويجة بمدينة الرقة السورية، لاستهداف عناصر خطرة من خلايا تنظيم داعش الإرهابي.

ووفقا لبيان صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الإنزال الجوي استهدف بعض المنازل شرقي مدينة الرقة، التي كانت عاصمة خلافة أبو بكر البغدادي المزعومة، وشارك بالعملية 5 طائرات مروحية، وانتهت الساعة 2 بعد منتصف الليل، دون معرفة هوية الأشخاص المستهدفين في عملية الإنزال الجوي حتى اللحظة، ويرجح بأنها استهدفت عناصر من خلايا تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأكد "التحالف الدولي" في بيانات سابقة، أن "هجمات التنظيم في العراق وسوريا انخفضت بشكل دراماتيكي منذ بداية العام الجاري، وأن العمليات التي ينفذها شركاء التحالف الدولي أسهمت في تحييد قادة داعش من ساحة المعركة. وفي ظل حالة الفوضى لدى قيادة داعش لفاشلة، لن يكون أي عضو في داعش بأمان".

وشدد "التحالف الدولي" على ضرورة دعم الشركاء في كل من العراق وسوريا في مجابهة التنظيم الإرهابي لضمان حالة الاستقرار وعودة الحياة لطبيعتها، حيث أشادت بتحسن الأوضاع في مدينة الموصل العراقية، خاصة وأن مطار الموصل الدولي، شهد هبوط أول طائرة، بعد إعادة تأهيله وعودته للخدمة، هي لحظة فارقة في رحلة تعافي المدينة.