الشباب والرياضة تنظم سلسلة من الندوات التوعوية للأسرة المصرية

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب -الإدارة العامة للفتاة والمرأة ، سلسلة من الندوات التوعوية للأسرة المصرية ، ضمن خطة دعم أندية الفتاة ، علي مستوي المحافظات.

وشملت السلسلة ندوة بعنوان "احترام الآخر" بمركز شباب المسلمية بمحافظة الشرقية ، بمشاركة ٣٠ فتاة بالمركز ، ألقاها لسيد خليل، و تناول خلالها كيفية التصرف مع الآخرين في مختلف المواقف التي نتعرض لها مع الالتزام بالقيم في مختلف العلاقات الاجتماعية بين الأفراد ،كذلك التأكيد على أهمية القيم في حياة الإنسان وكيف تؤثر القيم على تكوين الشخصية السوية ، ودور العبادة ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والاعلام في تكوين شخصية الانسان وإكسابه الخبرات والمهارات في ثقافة الحوار وقبول الطرف الآخر.

وبنفس العنوان تم تنفيذ ندوة بمركز شباب النجاجرة بمحافظة أسوان ، حاضر فيها عبد الراضي خريشى ، حيث ناقش السلوكيات التي من شأنها أن ترفع من شأن الإنسان وتساعد على استقامة المجتمع ، كذلك دور المؤسسات المعنية بتنشئة الأبناء وإكسابهم السلوكيات الإيجابية في حسن الانصات والاستماع والحوار والتقبل للطرف الاخر .

وفي محافظة الغربية بمركز شباب مدينه زفتي ، تم تنفيذ ندوة بنفس العنوان ، وحاضر فيها الدكتور محمد سعفان ، و تناول خلالها عدد من المحاور منها مفهوم احترام الآخر ،أشكال وصور احترام الاخر ،الأضرار التي تحدث للأشخاص في حاله عدم احترام لآخرين ، وكذلك واجباتنا ودورنا كاشخاص ومجتمع تجاه الآخرين ، متطرقاً إلى الدور السلبي الذي تقع فيه وسائل الإعلام والسوشيال ميديا في غرس قيم غير سويه ، تضر بالفرد والمجتمع .

وبعنوان " القيم الأخلاقية المفقودة والتربية السليمة داخل الأسرة" ، تم تنفيذ ندوة بمركز شباب نجع هلال بمحافظة أسوان ، ألقاها الشيخ عبد الكريم محمد محمود ،و تناول فيها كيف حثنا القرآن الكريم على احترام الآخرين و عدم السخرية منهم ، و شرح مفهوم القيم الاخلاقية وخصائصها ومصادرها ودور الأسرة والمجتمع في غرس القيم الأخلاقية النبيلة، وكيف حثت الديانات على أهمية التحلي بالصدق، الأمانة، تقبل الآخر، الإحترام، مساعدة الآخرين.

كما تم تنفيذ ندوة بعنوان "إدارة المنزل بأقل التكاليف" بمركز شباب البصالى محافظة اسوان ، ألقاها أحمد عبدالحميد عربى ،حيث تناول سبل تغيير ثقافة الاستهلاك ، و تحديد أولويات الأنفاق الضرورية داخل الأسرة ، وتنظيم الإحتياجات والمتطلبات وكيفية إدارة المنزل بأقل التكاليف وطرق الاستفادة من الوقت في تعلم مهارة أو حرفه جديدة .