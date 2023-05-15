استبعاد رئيس لجنة وضبط شخص رشق لجنة بالحجارة خلال امتحان علوم الإعدادية بالدقهلية

قرر ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم، استبعاد رئيس لجنة بإدارة شرق المنصورة التعليمية وتصعيد المراقب الأول والتحقيق من قبل الشئون القانونية لوجود مخالفات خلال أداء الطلاب امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية.

وشدد شعبان على ضرورة توفير التهوية والإضاءة الجيدة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب مع الإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية والتعامل الجيد مع أبنائنا الطلاب داخل اللجان ومنع دخول أولياء الأمور داخل اللجنة وعدم السماح بتواجد أى مسؤول داخل اللجنة فيما عدا مدير المديرية ومدير الإدارة التعليمية ووكيل الإدارة التعليمية.

ووجه شعبان إلى ضرورة التواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية لضمان مواجهة المعوقات والمشكلات وتذليل كافه العقبات وحل المشكلات على الفور.

من جهتة أكد هانى عنتر رئيس غرفة العمليات المركزية بالمديرية، أن غرفة العمليات رصدت مخالفات في إدارة المنزلة، حيث جرى ضبط حالة غش لطالبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ،واستبعاد مراقب أول في إدارة نبروه التعليمية وتحويله للشئون القانونية.

وفي إدارة أجا تجمهر بعض الأهالي وألقوا الحجارة على اللجنة مما أصاب العامل باللجنة وجرى التحفظ على المعتدي من قبل الشرطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأكد عنتر، إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم تجاه المقصرين والمخالفين من الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

يذكر أن امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية انطلقت السبت الماضي داخل ٥٨٣ لجنة، بمدارس المحافظة وباشراف 17 إدارة تعليمية وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات بالشهادة الإعدادية هذا العام ما يزيد عن ١٢٥ ألف و٥٠٩ طالب وطالبة علي مستوى مدارس التعليم الأساسي والمهني بالدقهلية.