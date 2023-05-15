وزارة الرياضة تنفذ عددا من أنشطة الجوالة بمراكز الشباب

تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي -الإدارة المركزية لتنمية الشباب ،الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية ، تنفيذ المشروع المجتمعي لتشجير وتجميل مراكز الشباب بالمحافظات ، بمشاركة أعضاء جوالة مراكز الشباب .

ونظف أعضاء الجوالة بمركز شباب أبومنيسي إدارة شباب سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ الترعة ورفع القمامة المقابلة للمركز .

ويهدف المشروع الى تدريب أعضاء فرق الجوالة بكافة المحافظات على القيام بالأعمال التطوعية التي من شأنها النهوض والمحافظة على البيئة ، وتشجيع غيرهم من الشباب على الإقتداء بهم .

كما تتابع الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، إختبارات فصول محو الأمية ضمن مشروع" المصريون يتعلمون " ، خلال شهر مايو بمشاركة ٣٥٠ دارس أُمي علي مستوي محافظة الجيزة .

تمت الاختبارات داخل مراكز شباب محافظة الجيزة وهي كالتالي" أوسيم - البراجيل - الزبدية - الشيخ عتمان - الصف - غمازة الصغري - الحوامدية".