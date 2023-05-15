إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق بنها - شبرا الحر

شهد طريق بنها- شبرا الحر بالقليوبية اتجاه القاهرة انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها العام وجار رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها منعا لتعطل حركة السير على الطريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من الإدارة العامة لمرور الطرق يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق بنها الحر اتجاه القاهرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 13 شخصا خلال حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بنها الحر اتجاه شبرا الخيمة جرى نقلهم لمستشفى بنها العام وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

وتمكن رجال المرور من إعادة الحركة المرورية على الطريق بعد رفع وتجنيب السيارة المتسببة بالحادث، منعا لتعطل حركة المسافرين على الطريق وتولت النيابة التحقيق.