160 مليون جنيه لاحلال وتجديد مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

أوضح المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى في سوهاج انه تم تخصيص 160 مليون خلال العام الحالي 2023 - 2024 وذلك للإحلال والتجديد بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

واكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب ان مشروعات الاحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب تبلغ قيمتها 55.7 مليون جنيه تتمثل فى احلال وتجديد محطات مياه سطحية ونقالى ومطورة وآبار إرتوازية وأجزاء من شبكات مياه الشرب بجميع مراكز المحافظة احلال وتجديد اجهزة قياس التصرف واجهزة القياس الكهربائية وان مشروعات الاحلال والتجديد بقطاع الصرف الصحى تبلغ قيمتها 104.3 مليون جنيه تتمثل في إحلال وتجديد شبكات ومحطات رفع الصرف الصحي ومحطات المعالجة ومعدات الصرف الصحى.

واوضحت المهندسة الشيماء محمد محمد رئيس قطاع التخطيط ان خطة الاحلال والتجديد تستهدف الحفاظ على الاصول القائمة واستدامة الخدمة لتقديم كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مخلفات الصرف الصحى لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.