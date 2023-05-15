استبعاد رئيس لجنة وجميع المراقبين بعد تسريب امتحان العلوم للإعدادية بسوهاج

قرر الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، استبعاد رئيس لجنة بالمنشأة وجميع المراقبين بها عقب رصد غرفة عمليات المديرية لنشر بعض أجزاء امتحان الشهادة الاعدادية لمادة العلوم للفصل الدراسي الثاني على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عملها لمتابعة أعمال الامتحانات اليوم الاثنين.

وأضاف، أنه بالفحص ومن خلال مراجعة العلامات المائية الموضوعة على أوراق الأسئلة تبين أن ورقة الأسئلة المنشورة تخص لجنة احدى مدارس إدارة المنشأة.

كما تبين قيام المسئولين باللجنة بفتح مظاريف الأسئلة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا داخل غرفة الكنترول باللجنة بالمخالفة للتعليمات التي تتضمن فتح مظاريف الأسئلة داخل اللجان الفرعية بمعرفة ملاحظي اللجنة، حيث أن لكل لجنة فرعية مظروف أسئلة مخصص وهو عبارة عن مظروف بلاستيك مؤمن يفتح مرة واحدة وغير قابل لإعادة الغلق، كما أنه لكل لجنة عامة علامات مائية مختلفة لتتمكن غرفة العمليات من رصد أي محاولات للإخلال بنظام الامتحانات.

وبناء عليه قامت المديرية باتخاذ إجراء فوري باستبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول ومراقبي الأدوار بهذه اللجنة لمخالفتهم التعليمات الصادرة ومحاولتهم تسهيل الإخلال بالنظام العام للامتحانات وتصوير ورقة الأسئلة.