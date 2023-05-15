وكيل "تعليم القاهرة" تتفقد سير أعمال الامتحانات بمدارس إدارة المستقبل

تفقدت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الاثنين، انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني "دور أول" للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

وتمت الجولة التفقدية بمدرسة علي مبارك للتعليم الأساسي التابعة لإدارة المستقبل التعليمية، حيث كان فى إستقبالها سعيد عطيه مدير عام الإدارة وميرفت إسماعيل مديرة المدرسة، وذلك تحت رعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

وتابعت عبد الفتاح امتحانات الصف السادس الإبتدائي حيث أدى الطلاب الإمتحان فى مادة ( الدراسات الاجتماعية )، كما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الإمتحان فى مادة (اللغة الإنجليزية).

واطمأنت على مستوى الإمتحانات ووضوح الورقة الإمتحانية، كما استكملت الجولة بمتابعة مدرسة سعد زغلول الثانوية بنات، وكان فى إستقبالها محمد حسن الشيمى مدير المدرسة.

وتابعت إمتحانات الصف الأول الثانوى ( خدمات - منازل )، حيث أدى الطلبة اليوم الإمتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، وشددت على عدم إصطحاب الهاتف المحمول.